''Позитив для Украины'': в сотрудничестве с МВФ наметился ключевой поворот

Международный валютный фонд (МВФ) может изменить модель сотрудничества с Украиной, заменив кредитную программу EFF (экстренного кредитования) на Stand By (долгосрочного соглашения на кредиты по необходимости).

Об этом в интервью "Лига.нет" сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По ее словам, в год пиковых выплат по внешнему долгу Украине желательно соглашаться на любую программу кредитования, которая позволит стабилизировать экономику.

Также она отметила, что программа Stand By дает хороший сигнал об Украине инвесторам, так как является долгосрочной.

"Для Украины важно оставаться в программе МВФ в принципе. В любой. Действующая заканчивается в марте 2019 года. То есть в год выборов мы можем оказаться вообще без всякой поддержки. Поэтому Stand By – это позитив для Украины: мы получим долгосрочную программу, что даже с учетом выборов даст позитивный сигнал инвесторам и позволит сохранить макрофинансовую стабильность", - сказала Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия МВФ посещала Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.

Кабинет министров отсрочил повышение тарифа на газ до 18 октября 2018 года. До этого момента и население, и поставщики коммунальных услуг будут покупать голубое топливо по действующей более года цене в 6,9 грн/куб. Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ.