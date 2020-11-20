МВФ готов дать деньги Украине: нардеп назвал главные требования

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Международный валютный фонд теоретически готов дать деньги Украине.

"Видят какова ситуация с бюджетом, ковидом и неуправляемостью, поэтому готовы закрыть глаза и не дать протянуть ноги. Вы половину выполнили – половину и получите", – написал Железняк на Facebook.

По его словам, требования об изменениях банковского закона, проведение судебной реформы и другие структурные маяки могут перенести на транш 2021 года.

Сейчас власти необходимо пойти на следующие шаги:

Принять бюджет в пределах адекватного дефицита (от 5,3 до 5,7%).

Сделать технические изменения в законодательство о НАБУ и обеспечить независимость САП.

Обеспечить независимость Нацбанка.

Показать прогресс по возврату электронных деклараций.

"Миссия тяжелая, но осуществимая. Если успеем к середине декабря на последнее заседание МВФ перед Рождеством все выполнить и снова где-то не провалиться. Первые признаки вы уже видите. Вот вчера президент пообещал послам G7 не менять глову НАБУ", – заявил Железняк.

Нардеп отметил, что ситуация с бюджетом так плоха, что Украине сейчас достаточно хотя бы приезда миссии и обещания, что деньги дадут (staff-level agreement). Тогда возможно и Евросоюз, и Всемирный Банк разблокируют свои транши. Рынок заимствований тоже ждет новостей от МВФ.

"Альтернативный сценарий: тотальное недофинансирование всех расходов и большой "кассовый разрыв" в бюджете. В целом, мы первые его проявления уже наблюдаем... Есть такое крутое выражение: "Мы героически создаем проблемы, чтобы потом героически их решать". Думаю это можно сделать уже официальным девизом наших текущих переговоров с МВФ", – резюмировал Железняк.

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