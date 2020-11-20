МВФ готов дать деньги Украине: нардеп назвал главные требования
Проведение судебной реформы и другие структурные маяки могут перенести на транш 2021 года
Сейчас власти необходимо принять бюджет в пределах адекватного дефицита и показать прогресс по возврату электронных деклараций
Ситуация с бюджетом так плоха, что Украине достаточно хотя бы приезда миссии МВФ
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Международный валютный фонд теоретически готов дать деньги Украине.
"Видят какова ситуация с бюджетом, ковидом и неуправляемостью, поэтому готовы закрыть глаза и не дать протянуть ноги. Вы половину выполнили – половину и получите", – написал Железняк на Facebook.
По его словам, требования об изменениях банковского закона, проведение судебной реформы и другие структурные маяки могут перенести на транш 2021 года.
Сейчас власти необходимо пойти на следующие шаги:
Принять бюджет в пределах адекватного дефицита (от 5,3 до 5,7%).
Сделать технические изменения в законодательство о НАБУ и обеспечить независимость САП.
Обеспечить независимость Нацбанка.
Показать прогресс по возврату электронных деклараций.
"Миссия тяжелая, но осуществимая. Если успеем к середине декабря на последнее заседание МВФ перед Рождеством все выполнить и снова где-то не провалиться. Первые признаки вы уже видите. Вот вчера президент пообещал послам G7 не менять глову НАБУ", – заявил Железняк.
Нардеп отметил, что ситуация с бюджетом так плоха, что Украине сейчас достаточно хотя бы приезда миссии и обещания, что деньги дадут (staff-level agreement). Тогда возможно и Евросоюз, и Всемирный Банк разблокируют свои транши. Рынок заимствований тоже ждет новостей от МВФ.
"Альтернативный сценарий: тотальное недофинансирование всех расходов и большой "кассовый разрыв" в бюджете. В целом, мы первые его проявления уже наблюдаем... Есть такое крутое выражение: "Мы героически создаем проблемы, чтобы потом героически их решать". Думаю это можно сделать уже официальным девизом наших текущих переговоров с МВФ", – резюмировал Железняк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
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