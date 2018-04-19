МВФ дал прогноз: что ждет Украину и Россию

Ближайшие годы - благоприятный период для мировой экономики, а вот долгосрочная перспектива выглядит более пессимистично. Страны с развитой экономикой должны решать проблемы низкого роста производительности и быстрого старения населения, а вот развивающимся государствам, к которым относится и Украина, дают более оптимистичные прогнозы. Такие оценки опубликовали в своем докладе World Economic Outlook эксперты МВФ.

"Обозреватель" изучил доклад и выяснил, как изменится экономическая ситуация в Украине и мире в обозримом будущем.

Перспективы: невысокий рост и Россия под давлением

Рост экономики в странах СНГ в 2018-м может быть на уровне 2,2%. В прошлом году благодаря подорожанию нефти Россия увеличила свои экспортные доходы, хотя при этом динамика ВВП для РФ составит в 2018-м около 1,7%. "Прогнозы роста на 2018-й были пересмотрены для Азербайджана до 2,0%, а Казахстана до 3,2%", - говорится в исследовании МВФ.

При этом в России ожидается заметная инфляция (около 4%), а цены на сырье, от которого зависит российская экономика, если и поднимутся, то незначительно. "Прогнозируется скромный подъем в ценах на сырьевые товары, но они будут оставаться на уровнях, значительно ниже среднего за прошедшее десятилетие", - говорится в оценках Фонда. Без учета России в среднем ВВП стран СНГ может в этом году вырасти на 3,5%, а в следующем - 3,6%.

К слову, в результате санкций со стороны США экономика России потеряет миллиарды рублей. Так, только финансовый сектор РФ недополучит 80-100 млрд руб. (около 42 млрд. грн). Такую оценку дал президент Сбербанка России Герман Греф. По его словам, большая часть придется на переоценку капитала, остальное - на финансовый результат.

В то же время прогноз для Украины более утешительный. Эксперты МВФ предполагают, что в этом году динамика ВВП составит 3,2%, а в следующем– 3,3%. Как уже писал "Обозреватель", в 2017-м экономика Украины выросла на 2,5%. Во Всемирном банке такую динамику назвали "плохой новостью", с тем, что ВВП растет недостаточно быстро, согласны и в правительстве. Согласно консенсус-прогнозу МЭРТ, в следующем году рост составит уже более 3%. Самый позитивный прогноз по росту ВВП опубликовал НБУ. По их оценкам, следующие два года ВВП будет расти по 4%.

При этом в среднем экономики стран с развивающимися рынками в этом году увеличится на 4,9%, в 2019-м - 5,1%. Один из лидеров по темпу роста - Индия (7,4% в этом году и 7,8% - в следующем).

Сырьевые рынки: металл, газ и уголь дорожают

Объемы экспортной выручки Украины в основном зависят от спроса и цен на зерно, металл, руду. В ближайшее время, говорится в отчете, стоимость сырья будет только расти, что может позитивно повлиять на укрепление гривни.

Всемирное бюро статистики металлов сообщило об увеличении разрыва между спросом и предложением для всех основных металлов, особенно алюминия. Китай сократил производство и в результате цены на алюминий и медь достигли многолетних максимумов. В то же время спрос вырос практически на 7,5%. Вероятно, рост цен на оба металла продолжится. Также дорожает никель.

Железная руда вернулась к торгам примерно по $78 за тонну в феврале, с августа 2017-го цены выросли на 4,1%. Рост цен на уголь из-за ограничений в Китае еще больше усилили эффект во время традиционного сезона пополнения запасов железной руды.

Неприятная для Украины динамика - подорожание газа. С августа прошлого года средние цены на газ выросли на 45%. Одна из причин скачка - холодная зима в Европе. В то же время растет спрос на сжиженный газ в Китае (чтобы не загрязнять воздух, потребления угля там сокращают).

Отдельно эксперты отметили влияние смартфонов на мировую экономику. В 2017 году продажи смартфонов в мире достигли 1,5 млрд единиц - по одному на каждого пятого человека. Мобильные технологии прибавили к глобальному ВВП $3,6 трлн (4,5 %). При этом большую часть прибыли получил Китай, который в прошлом году экспортировал смартфонов на $ 128 млрд. "Смартфоны прибавили 1/6 в общие темпы роста мировой торговли в 2017 году", - отмечается в отчете МВФ.

Напомним, ранее "Обозреватель" подробно писал, как изменится жизнь украинцев в ближайшие несколько лет.