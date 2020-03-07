Муждабаев озвучил катастрофический последствия подачи воды в Крым

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам (она в первую очередь нужна воинским частям на севере Крыма) закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос.

"Со стороны общества никто на это просто так смотреть не будет. Видимо, господа Шмыгаль-Арахамия где-то проспали 2015-й год, когда была гражданская блокада Крыма и прекращение – именно силами гражданского общества – всех коммерческих связей с оккупантами", – сообщил журналист в блоге OBOZREVATEL.

Он напомнил, что были перекрыты три дороги, по которым в Крым шли сотни фур с едой, товарами, стройматериалами.

"Я не представляю себе нашу армию, Нацгвардию и полицию, где служат люди, защищавшие Украину на войне, служат и бойцы, офицеры из Крыма, как они будут охранять этот канал и воду для оккупантов? Это приведет к системному внутриполитическому кризису, детали которого я предсказать не берусь, но последствия – очевидны", – подчеркнул Муждабаев.

"Посмотрим, как в условиях жесткого российского прессинга, шантажа поведет себя наша власть. Но как поведут себя наши люди, которым не все равно, отдавать ли Крым и крымчан в вечное русское рабство, я очень отчетливо себе представляю", – резюмировал он.

Муждабаев заявил, что любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

"Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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