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7 марта • обновлено в 04:55
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Муждабаев озвучил катастрофический последствия подачи воды в Крым

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Журналист Айдер Муждабаев заявил, что любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам (она в первую очередь нужна воинским частям на севере Крыма) закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос.

"Со стороны общества никто на это просто так смотреть не будет. Видимо, господа Шмыгаль-Арахамия где-то проспали 2015-й год, когда была гражданская блокада Крыма и прекращение – именно силами гражданского общества – всех коммерческих связей с оккупантами", – сообщил журналист в блоге OBOZREVATEL.

Он напомнил, что были перекрыты три дороги, по которым в Крым шли сотни фур с едой, товарами, стройматериалами.

"Я не представляю себе нашу армию, Нацгвардию и полицию, где служат люди, защищавшие Украину на войне, служат и бойцы, офицеры из Крыма, как они будут охранять этот канал и воду для оккупантов? Это приведет к системному внутриполитическому кризису, детали которого я предсказать не берусь, но последствия – очевидны", – подчеркнул Муждабаев.

"Посмотрим, как в условиях жесткого российского прессинга, шантажа поведет себя наша власть. Но как поведут себя наши люди, которым не все равно, отдавать ли Крым и крымчан в вечное русское рабство, я очень отчетливо себе представляю", – резюмировал он.

Муждабаев заявил, что любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос

Муждабаев заявил, что любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

  • Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

  • "В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

  • "Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крым
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