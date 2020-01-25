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25 января • обновлено в 16:22
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"Можно вместо вас?" Соколова дозвонилась к главе "Укрпочты" и спросила об огромной зарплате

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Журналист Янина Соколова дозвонилась к главе "Укрпочты" Игорю Смелянскому, чтобы проверить информацию о размере его зарплаты и спросить, может ли она устроиться на его место (видео – в конце материала).

Запись телефонного разговора показали в одном из выпусков "Вечера с Яниной Соколовой". "Игорь, я видела ваш пост, писали всякие враки, что у вас очень высокая зарплата, выше, чем у Трампа. П***т или на самом деле?", - спросила ведущая у госменеджера.

"Можно вместо вас?" Соколова дозвонилась к главе "Укрпочты" и спросила об огромной зарплате

Смелянский признался, что его зарплата составляет 200 минимальных окладов. Точный размер выплаты он не назвал, мол, должен заплатить "45% налогов". При этом важно отметить, что в Украине налоговая нагрузка на зарплату составляет не 45%, а 41,5%. Более того, ЕСВ (22% зарплаты) взымается не со всей суммы, а только с 70,8 тыс. грн. То есть размер налога будет еще меньшим. Согласно финансовому плану "Укрпочты", гендиректор должен получать 1,86 млн грн в месяц вместе с премиями.

"Можно вместо вас?" Соколова дозвонилась к главе "Укрпочты" и спросила об огромной зарплате

"У меня 45% налогов. Моя зарплата, конечно, не такая высокая. Она составляет 200 минимальных зарплат. Премии же зависят от результата работы. Есть KPI. У нас квартальные премии. Зависимо от результата будут принято решение о премии№, - сказал глава "Укрпочты", который сам же признался, что во время разговора находится в Нью-Йорке.

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Также менеджер пожаловался на штрафы за нарушение финансовой дисциплины. Мол, задержали выплату налогов и ему пришлось платить штраф в 204 тысячи гривен.

Если меня уволят, пообещайте...Я хочу работать на "Укрпочту"...Поможите? Игорь, а можно вместо вас? - спросила Соколова у менеджера.

Столько людей ходят вместо меня. Самое смешное, что я не держусь за место ...

Как сообщал OBOZREVATEL, первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

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Тема
почасовая зарплата
Место
Украина
Теги
Укрпочта зарплата
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