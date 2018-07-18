Можно ли есть арбузы в июле: журналисты провели показательный тест

Украинские журналисты вместе с экспертами провели в Киеве эксперимент, в ходе которого проверили, можно ли есть ранние арбузы, которые уже заполонили рынки и магазины.

В частности, ТСН взяла один экземпляр и проверила его в лаборатории. Результат: 39,1 мг нитратов на 1 кг при допустимой норме в 90. То есть арбуз чист и безопасен для потребления.

Положительный вердикт предоставила заведующий радиологического научного отдела Государственного института по лабораторной диагностике Зоя Малимон и относительно арбузов, приобретенных в супермаркете и на уличном базаре.

"Отвечают всем нормам по нитратами и радионуклидам, поэтому эти арбузы можно применять в пищу без всяких оговорок", - констатировала она.

Специалисты при этом напоминают, что во всем нужно иметь меру, а еще придерживаться элементарных правил безопасности – мыть ягоды перед употреблением, а еще лучше, чтобы нейтрализовать нитраты, замачивать арбузы на час в воде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики предупредили, что покупные дыни и арбузы в июле употреблять крайне опасно, так как для их созревания, скорее всего, используются нитраты.