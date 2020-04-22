Довкола ОПУ не втихають скандали. Виявляється, колишній міністр фінансів Ігор Уманський невдовзі може стати радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Указ президента про призначення скандального ексміністра буде виданий завтра-післязавтра.

Сам Уманський уже встиг заявити про створення так званої групи силовиків при ОПУ, які серйозно займуться публічними фінансами. Відомо навіть більше – в Офісі президента вже шукають людину, яка очолить цю групу.

Уманський пробув на посаді лише три тижні, проте запам'ятався грандіозним провалом секвестру бюджету. Він був вщент розкритикований нардепами і громадськістю.

Ігор Уманський

Разом з тим, відразу після того, як Уманський очолив міністерство фінансів, він зробив подання на звільнення голів Державних митної та податкової служб. А на їхні посади планував людей, причетних до численних корупційних скандалів.

Тож, на думку голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, подібні закиди нагадували більше "заяви ображеного хлопчика, якого змусили піти".

Більше того, Ігор Уманський входив до складу ради американської компанії Gase Energy, відомою фінансовими шахрайськими операціями на території США.

Якщо почати гортати сторінки цієї історії з самого початку, можна з'ясувати, що компанія GASE Energy, Inc. була зареєстрована під назвою Epsilon Corp 17 жовтня 2011 року в штаті Делавер. 10 вересня 2013 року компанія спочатку змінила назву на "Gase East Energy", а вже з 13 червня 2014 року назва компанії була змінена ще раз на, власне, GASE Energy, Inc.

Спочатку компанія позиціонувала себе, як онлайн платформа для допомоги стартапам, та згодом стала займатися купівлею та розвитком об'єктів сфери природного газу в Україні.

GASE Energy не веде жодної господарської діяльності в США, а виключно в Україні. Всі її заокеанські зв'язки є фіктивними – вони створені для виведення капіталу за кордон та подальшої його легалізації.

GASE Energy (США) вже була помічена в міжнародному скандалі за участю регулятора ринку ЦБ США (SEC). Так, під час підписання звітності за 2013 рік GASE Energy, SEC офіційно повідомив, що не задоволений звітом компанії за 2013 рік, у зв'язку з тим, що там намагалися завищити запаси газу, на видобуток якого мали дозвіл.

Це робилося для того, щоб розмістити більше акцій на ринку цінних паперів, які могли купити "інвестори", і таким чином, вивести гроші в юрисдикцію США для подальших операцій з легалізації.

Фактично Уманського зі спільниками спіймали на спробі фальсифікувати звітність, у якій його компанія хотіла відобразити роботу 7 шахт у той час, як реально була задіяна у процесі видобутку природного газу-метану лише одна. SEC застосував санкції щодо компанії GASE Energy у зв'язку з підозрою щодо фальсифікації звітності.

Як результат, один з перших майданчиків позабіржового ринку, на якому здійснювала торги GASE Energy, віднесла компанію до категорії – OTC Pink No Information. OTC Pink – це найнижчий і спекулятивний рівень трьох торгових майданчиків для торгівлі позабіржовими акціями.

Категорія "No Information" – призначена для компаній, які взагалі не розкривають інформацію перед інвесторами, регулятором або групою ОТС Markets.

Ще у одному розслідуванні американської Комісії з цінних паперів і бірж, структура Уманського згадується як шелл-компанія – підставна, або фіктивна компанія (синонім "фірми-одноденки"), створена третіми особами для досягнення тих чи інших практичних цілей і приховування істинного вигодонабувача.

Фактично український чиновник найвищого рівня займався фінансовими махінаціями на території США, тому до його компанії були застосовані санкції. Цікаво, що зі сторони України, зокрема у вітчизняних правоохоронних органів, не виникло жодних питань з приводу діяльності компанії, оскільки Уманський на той час посідав високу державну посаду, зокрема у 2015 році він був заступником міністра фінансів.

Як підлеглий тодішнього міністра фінансів Наталії Яресько Уманський відновив потоки відшкодування схемного ПДВ і "кришував" конвертаційні центри. За це він, власне, і був звільнений.

Абсурд ситуації полягає у тому, що після того, коли фінансові інституції США вказали на шахрайські дії Уманського у 2015 році, це жодним чином не вплинуло на стрімкий розвиток його кар’єри в Україні. Зокрема, до того, як на недовгий час стати міністром фінансів при Зеленському, Уманський кілька років був радником Порошенка. Проте на цих посадах він так і не запам’ятався нічим, крім скандалів, пов’язаних з відсутністю результатів у його роботі.

Тож, чи виграє Україна від можливого нового витка кар’єри Уманського, якщо той стане радником Єрмака? Чи не буде зірвано фінансову допомогу Україні від МВФ, зважаючи на те, що Уманський відкрито виступає проти такої співпраці? А головне – чи не постраждає репутація самого Зеленського у результаті подібної кадрової політики? Що вже казати, адже навіть професійні здібності відставного "експрес-міністра" піддаються сумніву фаховою спільнотою, як і його доброчесність.

А тим часом у мережі вже активно дискутують над тим, наскільки призначення, що майже відбулося, - прозоре, зважаючи на звинувачення на адресу голови Офісу Президента у торгівлі посадами.

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