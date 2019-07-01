Может занять полгода: в ЕС предупредили о подлости "грязной" нефти России

Полная очистка польской системы передачи нефти после ситуации с загрязнением российской нефти в трубопроводе "Дружба" может занять до полугода.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы польской компании - оператора нефтепровода PERN. Там подчеркнули, что большое значение имеет то, "как будут выглядеть поставки нефти из России в ближайшие месяцы и какие параметры будет иметь сырье, попадающее в страну".
"Возвращение к исходному положению может занять до полугода. Все зависит от уровня органических хлоридов в сырье, поставляемом на НПЗ, который будет для них приемлемым", - указали в PERN.
Грязная российская нефть
Известия
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.
Ежегодно PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Она осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 апреля стало известно также, что Беларусь временно ограничила транзит нефти из России в другие страны, поскольку содержание в ней примесей превысило предельные значения. Были приостановлены поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий ЕС.
25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев пояснил, что попадание в нефтепровод "Дружба" загрязненной российской нефти обернулось для России огромными репутационными и финансовыми потерями.
20 июня на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение российской нефти.
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