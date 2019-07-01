Может занять полгода: в ЕС предупредили о подлости "грязной" нефти России

Полная очистка польской системы передачи нефти после ситуации с загрязнением российской нефти в трубопроводе "Дружба" может занять до полугода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы польской компании - оператора нефтепровода PERN. Там подчеркнули, что большое значение имеет то, "как будут выглядеть поставки нефти из России в ближайшие месяцы и какие параметры будет иметь сырье, попадающее в страну".

"Возвращение к исходному положению может занять до полугода. Все зависит от уровня органических хлоридов в сырье, поставляемом на НПЗ, который будет для них приемлемым", - указали в PERN.

Грязная российская нефть Известия

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Ежегодно PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Она осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

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