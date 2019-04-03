"Может позволить не каждый": вскрылся нюанс о России

Блогер Профессор Преображенский заявил, что в России не каждый житель сможет позволить себе настоящий хлеб.

"Стерлигов со своим хлебом за 400 рублей тоже полезен. Он напоминает нам, что настоящий хлеб, а не сделанный из заменителей, загустителей, усилителей и пшеницы 4-го сорта, может себе позволить далеко не каждый россиянин", – пишет он в Twitter.

В частности, блогер обратил внимание на российского предпринимателя Германа Стерлигова, который продает "настоящий хлеб" по цене около 1000 рублей (415 гривен).

В апреле бизнесмен открыл новый магазин, где будут представлены товары "для бедных". Так, стоимость хлеба в этом маркете составляет порядка 440 рублей (166 гривен).

Стерлигов со своим хлебом за 400 рублей тоже полезен.

Он напоминает нам, что настоящий хлеб, а не сделанный из заменителей, загустителей, усилителей и пшеницы 4-го сорта, может себе позволить далеко не каждый россиянин. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 2 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 1 апреля 2019 года социальные пенсии повысили на 2% или 182 рубля (75 гривен).

Средний размер социальной выплаты по старости после повышения составил 9 266 рублей (3 868 гривен) в месяц. Соответствующую индексацию социальных выплат в России высмеяли пользователи сети.

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