"Может позволить не каждый": вскрылся нюанс о России

Блогер Профессор Преображенский заявил, что в России не каждый житель сможет позволить себе настоящий хлеб.
"Стерлигов со своим хлебом за 400 рублей тоже полезен. Он напоминает нам, что настоящий хлеб, а не сделанный из заменителей, загустителей, усилителей и пшеницы 4-го сорта, может себе позволить далеко не каждый россиянин", – пишет он в Twitter.
В частности, блогер обратил внимание на российского предпринимателя Германа Стерлигова, который продает "настоящий хлеб" по цене около 1000 рублей (415 гривен).
В апреле бизнесмен открыл новый магазин, где будут представлены товары "для бедных". Так, стоимость хлеба в этом маркете составляет порядка 440 рублей (166 гривен).
Стерлигов со своим хлебом за 400 рублей тоже полезен.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 2 апреля 2019 г.
Он напоминает нам, что настоящий хлеб, а не сделанный из заменителей, загустителей, усилителей и пшеницы 4-го сорта, может себе позволить далеко не каждый россиянин.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России 1 апреля 2019 года социальные пенсии повысили на 2% или 182 рубля (75 гривен).
Средний размер социальной выплаты по старости после повышения составил 9 266 рублей (3 868 гривен) в месяц. Соответствующую индексацию социальных выплат в России высмеяли пользователи сети.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.