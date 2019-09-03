"Может подфартить!" Новый министр экономики нашел лазейку для снижения коммунальных тарифов

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства.

Такое утверждение прозвучало в эфире ICTV. "Сейчас конъюнктура рынка такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не будет, завтра будет кризис, и мы к нему не будем готовы, тогда мы будем говорить о таргетированной поддержке тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут получать поддержку", – сказал министр.

Тимофей Милованов LIGA.net

По словам Милованова, для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность – уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.

"Здесь всегда всего три инструмента", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог.

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