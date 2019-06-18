"Может быть взрыв": в России забили тревогу из-за резкого обеднения

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что испытывает беспокойство из-за возможности взрыва в обществе из-за падения уровня жизни россиян.

"Конечно, у меня есть беспокойство, конечно. В последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас примерно 12,5 млн человек, почти 13 млн человек, находятся за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживают в семьях, в основном это дети", – сообщил Кудрин, передает "Интерфакс".

По его словам, если падение уровня жизни продолжится, "может быть какой-то взрыв".

"Россияне после падения "железного занавеса" стали больше знать о том, как живут более благополучные страны, тогда как в Советском союзе еще как-то мирились с этой бедностью, потому что не знали", – добавил Кудрин.

Председатель Счетной палаты отметил, что бедность в России стала позором.

"В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения, с такими зарплатами – постоянно растущими зарплатами – иметь такое количество бедных, при чем в основном это семьи и в основном это дети, это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, в качестве жизни, здоровья. Это, в общем, тоже та проблема человеческого нашего капитала", – резюмировал Кудрин.

Председатель Счетной палаты отметил, что бедность в России стала позором

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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