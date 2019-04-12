"Может быть хуже": в Ливии сделали пугающее предупреждение о нефти

В Ливии из-за эскалации военного конфликта могут прекратить добычу нефти и газа, что грозит глобальным ростом цен на эти продукты во всем мире.

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла предупредил, что после того, как глава нацармии Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар решил взять под свой контроль Триполи, энергетическая сфера страны столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны, передает РБК.

В связи с этим он призвал международное сообщество помочь остановить разрастающееся противостояние. "Боюсь, что ситуация может быть намного хуже, чем в 2011 году, из-за количества сил, которые сегодня принимают участие (в конфликте)", — отметил глава корпорации.

По его словам, если проблема не будет решена "очень быстро", он опасается, что это повлияет на деятельность компании. Если противостояние не прекратится, "скоро мы не сможем добывать нефть или газ", подчеркнул Саналла, отметив, что потеря таких поставок из Ливии вызовет рост цен на нефть в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 12 апреля, мировые цены на нефть после незначительного удешевления вновь продолжили рост.

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