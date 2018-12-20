"Мозги включили": Путин дал неожиданный ответ об угрозе санкций Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ввел санкции против России якобы из-за роста ее могущества. По его словам, Москва быстро адаптировалась к ситуации.

Такое заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что Россия "всю жизнь живет в ограничениях и санкциях".

"Одно и то же на протяжении всей истории. Посмотрите дипломатическую переписку 19-20 века – все одно и тоже. С чем связано? Я уже говорил, что с ростом могущества России и повышением конкурентноспособности экономики… Появился мощный игрок с которым нужно считаться, а не хочется", - заявил российский лидер.

По его мнению, в санкционной политике Запада не наблюдается никакой логики. По его словам, ограничительные меры против Москвы повлияли на торговлю стран ЕС с Россией и тем самым нанесли им ущерб на 500 млн евро.

При этом Путин считает, что России санкции даже помогли: "Но есть плюсы – заставило нас включить мозги по некоторым направлениям. Западные эксперты это признают. Но конечно, мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков".

Владимир Путин скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.

В частности Путин вспомнил об украинском шоумене Владимире Зеленском, допустив ошибку в его фамилии. Также президент РФ заявил, что инцидент в Черном море с захватом украинских кораблей и моряков был провокацией.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.