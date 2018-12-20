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/Новости экономики

"Мозги включили": Путин дал неожиданный ответ об угрозе санкций Запада

2.2тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ввел санкции против России якобы из-за роста ее могущества. По его словам, Москва быстро адаптировалась к ситуации.

Такое заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что Россия "всю жизнь живет в ограничениях и санкциях".

"Одно и то же на протяжении всей истории. Посмотрите дипломатическую переписку 19-20 века – все одно и тоже. С чем связано? Я уже говорил, что с ростом могущества России и повышением конкурентноспособности экономики… Появился мощный игрок с которым нужно считаться, а не хочется", - заявил российский лидер.

По его мнению, в санкционной политике Запада не наблюдается никакой логики. По его словам, ограничительные меры против Москвы повлияли на торговлю стран ЕС с Россией и тем самым нанесли им ущерб на 500 млн евро.

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При этом Путин считает, что России санкции даже помогли: "Но есть плюсы – заставило нас включить мозги по некоторым направлениям. Западные эксперты это признают. Но конечно, мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков".

Владимир Путин

Владимир Путин

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.

В частности Путин вспомнил об украинском шоумене Владимире Зеленском, допустив ошибку в его фамилии. Также президент РФ заявил, что инцидент в Черном море с захватом украинских кораблей и моряков был провокацией.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Теги
Новости Россиисанкции
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