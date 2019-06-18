ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

"Моя позиция четкая": Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс и Крым

2.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский будет возвращать аннексированный Крым и оккупированный Донбасс с помощью ужесточения санкций против России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию BILD. В частности, его спросили, как он расценивает позицию отдельных стран ЕС об ослаблении санкций против РФ.

Зеленский отметил, что прежде всего необходимо напомнить причину введения санкций тем лицам, которые выступают за снятие санкций.

"Моя позиция четкая и простая. Санкции являются единственным рычагом для освобождения оккупированной территории, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, и возвращения наших людей", - подчеркнул президент.

Новости
Встреча Зеленского и Путина: президент Украины озвучил свои первые слова агрессору

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также, по убеждению главы государства, санкции выступают дипломатическим инструментом с целью получения результата, в частности, режима прекращения огня.

"Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал Зеленский.

Он добавил, что его цель - вернуть мир в Украину, используя дипломатические средства, а не популистские.

"Позвольте мне снова подчеркнуть, что ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут переговорной монетой в каком-либо мирном соглашении", - заявил украинский лидер. Кроме того, президент считает, что "санкции можно усилить, если их влияние не является удовлетворительным".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий. В конце мая он призвал США ужесточить санкции против России.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
санкции КрымДонбассРоссия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
9
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
перечислите санкции за воссоединение Крыма с Россией. Весь список, пожалуйста.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Зеленский: Моя позиция четкая - коленно-локтевая.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Питон Каа
Питон Каа
Ну значит - никогда. Против такой самодостаточной страны, как Россия - санкции бесполезны, так как многие вопросы, возникающие на мировой арене, без участия России решить невозможно. Ну и кроме того, санкционная политика, идущая из США, имеет перед собой цель создания благоприятных условий для экономической экспансии, а не для помощи Украине (это просто смешно), в ЕС несомненно позиции США очень сильны, но европейский бизнес уже осознал собственные потери и все громче требует отмены введенных ограничений. И эти настроения будут только усиливаться, а позиции США - слабеть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel