"Моя позиция четкая": Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс и Крым

Президент Украины Владимир Зеленский будет возвращать аннексированный Крым и оккупированный Донбасс с помощью ужесточения санкций против России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию BILD. В частности, его спросили, как он расценивает позицию отдельных стран ЕС об ослаблении санкций против РФ.

Зеленский отметил, что прежде всего необходимо напомнить причину введения санкций тем лицам, которые выступают за снятие санкций.

"Моя позиция четкая и простая. Санкции являются единственным рычагом для освобождения оккупированной территории, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, и возвращения наших людей", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский

Также, по убеждению главы государства, санкции выступают дипломатическим инструментом с целью получения результата, в частности, режима прекращения огня.

"Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал Зеленский.

Он добавил, что его цель - вернуть мир в Украину, используя дипломатические средства, а не популистские.

"Позвольте мне снова подчеркнуть, что ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут переговорной монетой в каком-либо мирном соглашении", - заявил украинский лидер. Кроме того, президент считает, что "санкции можно усилить, если их влияние не является удовлетворительным".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что надеется на продолжение санкций против России до возвращения всех оккупированных украинских территорий. В конце мая он призвал США ужесточить санкции против России.

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