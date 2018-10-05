''Мостик-полетун'': появились новые видео и фото ЧП на Крымском мосту

В сети появились новые фото и видео с ЧП Керченкого моста. На которых видно, что оккупанты накрыли разрушеную часть зеленой сеткой.

Кадрами поделилась в своем Twitter RoksolanaToday&Крым. "Керчь. Мостик-полетун. Утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его", - написала она.

Новости На Крымском мосту произошло новое ЧП

ЧП на Крымском мосту произошло 4 октября

Керчь

мостик-полетун

утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой.Что б дальше не сглазили егоhttps://t.co/GQl71yDebi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) October 5, 2018

Напомним, на незаконно построенном Крымском мосту произошло серьезное ЧП – рухнул один из пролетов железнодорожной части путепровода. Российские строители и инженеры признали, что быстро ликвидировать эти последствия не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

1 октября по мосту запустили грузовое движение транспорта, которое тут же высмеяли пользователи сети.