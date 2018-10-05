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МирСпорт

''Мостик-полетун'': появились новые видео и фото ЧП на Крымском мосту

1.5тЧитать материал на украинском

В сети появились новые фото и видео с ЧП Керченкого моста. На которых видно, что оккупанты накрыли разрушеную часть зеленой сеткой.

Кадрами поделилась в своем Twitter RoksolanaToday&Крым. "Керчь. Мостик-полетун. Утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его", - написала она.

Новости
На Крымском мосту произошло новое ЧП
''Мостик-полетун'': появились новые видео и фото ЧП на Крымском мосту

ЧП на Крымском мосту произошло 4 октября

Напомним, на незаконно построенном Крымском мосту произошло серьезное ЧП – рухнул один из пролетов железнодорожной части путепровода. Российские строители и инженеры признали, что быстро ликвидировать эти последствия не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

1 октября по мосту запустили грузовое движение транспорта, которое тут же высмеяли пользователи сети.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымКрымский мостКерченский мостУкраинаРоссиясоцсетиTwitter
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