''Мост не помог'': в Крыму указали на провал оккупантов

В аннексированном Россией Крыму цены на продукты питания оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог", пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

В частности, в Москве йогурт продают по 85 рублей (около 36 гривен) за единицу, в то же время аналогичный продукт в аннексированном Крыму стоит 102 рубля (более 43 гривен).

"Слева – Крым. Справа – Москва. Посредине – йогурт", – иронизирует блогер.

RoksolanaToday&Крым

RoksolanaToday&Крым

Мост почему то не помог

Слева Крым

Справа-Москва

посредине йогурт pic.twitter.com/hHk7lxechg — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.

Напомним, в Крыму стоимость минимального набора продуктовой корзины выросла почти на 8%. При этом эксперты отмечают, что в скором времени стоимость продуктов на полуострове вырастет еще сильнее. Росту цен поспособствуют проседание курса рубля, повышение ставки НДС, а также неурожай отдельных овощных культур и пшеницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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