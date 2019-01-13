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''Мост не помог'': в Крыму указали на провал оккупантов

4.4тЧитать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму цены на продукты питания оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог", пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

В частности, в Москве йогурт продают по 85 рублей (около 36 гривен) за единицу, в то же время аналогичный продукт в аннексированном Крыму стоит 102 рубля (более 43 гривен).

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"Слева – Крым. Справа – Москва. Посредине – йогурт", – иронизирует блогер.

''Мост не помог'': в Крыму указали на провал оккупантов

RoksolanaToday&Крым

''Мост не помог'': в Крыму указали на провал оккупантов

RoksolanaToday&Крым

Напомним, в Крыму стоимость минимального набора продуктовой корзины выросла почти на 8%. При этом эксперты отмечают, что в скором времени стоимость продуктов на полуострове вырастет еще сильнее. Росту цен поспособствуют проседание курса рубля, повышение ставки НДС, а также неурожай отдельных овощных культур и пшеницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостНовости Крыма
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А творога то за 109,99 нету, ха-ха. До чего Путен страну довел, пустой прилавок и творога нету, а это значит голодные бунты не за горами и пора учить кетайский. Ни творога ни Томоса. А вот вукраине есть творог. И Томос есть. СУГС, ёпста. Шах и мат, вата.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Кто про что, а хохлы все про мост - то развалится, то не построится, то по нему машины не идут. Дорогие украинцы. Меня очень радует, что вы все обеспокоины судьбой Крымского моста и его состоянием. То он не будет построен, то он вот-вот рухнет, то рухнет со временем и нам (России) придется вбухивать огромные суммы в него. Очень рад, что вы в одном случае радуетесь, а в другом переживаете. Бросьте все это - пустые хлопаты. До 2014 года Россия выплачивала Украине порядка 9 млрд. баксов ЕЖЕГОДНО за нашу базу в Севастополе, аренду и прочее, прочее, прочее. Начиная с 2014 года - Россия больше не платит Украине этих денег, а вкладыывает их в развитие Крыма - строит электростанции, дороги, мосты, школы, больницы, аэропорты и т.д. И если даже что-то случится с Крымским мостом - не боспокойтесь, отремонтируем, починим, восстановим. И если Украина так переживает, за потерю 3 млрд баксов при прекращении транзита газа через нее и это при такой территории Украины, то теперь представьте 9 млрд баксов на Крым и его территорию сравните со всей Украинской территорией. В Крыму на 1 кв. метр приходится денег гораздо больше, чем на тот же 1 кв. метр на Украине. Да хватит об этом. Вы лучше расскажите об успехах Украины у себя в стране, интересно за вас хоть в чем-то порадоваться, не только в возможности безвизового выезда на запад на ограниченное время только для мытья туалетов. У нас в России как то проблем с покупкой визы не возникает и ездием в Европу чисто отдыхать, да же не задумываемся об этой стоимости визы... .
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Савченко Александр
Савченко Александр
Про неурожай пшеницы очень понравилось ! Вислоухие, в 2018 г Украина купила в России 800 000 тонн (!) зерна. Это по данным Таможни Украины. Вугля 4,3 млн тонн, ТВЭЛов на 1,6 млрд $, свинины 18 000 тонн. Шо то много вы жрете, свинорылые !
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