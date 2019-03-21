"Моська лает на слона": в Крыму резко раскритиковали новый удар Украины по России

"Вице-спикер" нелегитимного парламента оккупированного Крыма Ефим Фикс считает, что новые санкции Украины против Российской Федерации не стоят того, чтобы обращать на них внимание.

"Нам от их санкций ни холодно, ни жарко. Есть хорошая басня Крылова "Слон и Моська". Вот и эти санкции вызывают лишь смех, словно моська лает на слона", – заявил Фикс, передают "РИА Новости".

По его словам, пока Брюссель и Киев накладывают санкции на Москву, в Крыму строится мост через Керченский пролив, запущены в эксплуатацию две мощные ТЭС и в целом идет колоссальное развитие инфраструктуры полуострова.

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"Они нам санкции, а Крым все больше становится востребован у иностранных делегаций и туристов. Чем больше этих санкций, тем лучше развивается крымская экономика", – резюмировал Фикс.

ТВ Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка, в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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