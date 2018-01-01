Мошенники ждут: как не попасться на новый "развод" в интернете

Чтобы не попасться на новую схему обмана с липовыми интернет-магазинами, которая в последнее время стала популярной у мошенников, необходимо придерживать четырех главных правил.

Об этом сообщает Telegram-канал "Отдел К".

Если крупные онлайн-площадки всегда на слуху, и покупать в них безопасно, то малоизвестные интернет-магазины следует внимательно рассмотреть и проверить.

В первую очередь необходимо оценить дизайн сайта. Если он простой, типичный и ничем не выделяется, то это указывает на то, что денег в него особо вкладывать не хотели, а, значит, на развитие и долгую жизнь проекта организаторы не рассчитывают. Такое обычно свойственно как раз мошенникам.

Также важно проверить срок существования домена. Обычно липовые интернет-магазины действуют не более 1-2 месяцев. Если выяснилось, что домен зарегистрирован совсем недавно, то лучше не совершать на этом сайте покупок.

Кроме того, следует посмотреть, имеется ли на сайте информация о регистрации и юридическом адресе. Если подобные данные отсутствуют, то вероятнее всего это липовый магазин.

Не будет лишним и обратить внимание, имеются ли на сайте телефоны для связи. Также лучше проверить, отвечают ли по ним.

Как сообщал "Обозреватель", в социальной сети Instagram начали появляться мошеннические сообщения, в которых говорится, что пользователь может получить 3,8 тыс. грн.