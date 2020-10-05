500 грн на карту за репост: мошенники от имени ПриватБанка обманывали украинцев в Instagram

В социальной сети Instagram появилась страница якобы ПриватБанка, где за отметку в сторис обещали перечислить на карты украинцам по 500 грн.

Как предупредила пресс-служба государственного банка, на самом деле страница фейковая. Мошенники создали аккаунт сервиса Privat24 с розыгрышем призов.

В частности, на странице якобы разыгрывали iPhone X. В описании аккаунта также была ссылка на телеграмм-канал.

На момент публикации новости страница уже была недоступна.

"ПриватБанк призывает пользователей этой соцсети быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные", – отметили в банке.

Отмечается, что единственная официальная страница ПриватБанка и его сервисов в Instagram находится тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт ПриватБанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло сомнения, что это развод. Более того – аферисты по телефону даже создали атмосферу, имитирующую работу многолюдного колл-центра.