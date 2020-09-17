Мошенники из "колл-центра банка" воровали по 3 млн грн ежемесячно: СБУ раскрыла схему

В Запорожской области СБУ разоблачила мошеннический "колл-центр", операторы которого выманивали деньги у клиентов банков. Ежемесячно они так получали по 3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте СБУ в четверг, 17 сентября. По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный "колл-центр", где "работало" 54 оператора. Выдавая себя за работников банков, они выспрашивали у клиентов банков CVV-коды, номера и пин-коды карт, после чего переводили средства людей на подконтрольные банковские счета.

В "колл-центре" работали 54 оператора. ssu.gov.ua

"Для "работы" с банковскими клиентами из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика. По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 миллионов в гривневом эквиваленте", – сообщили в СБУ

Во время обыска в "колл-центре" изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 тысяч гривен, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Оборудование передали на экспертизы.

Мошенники вмешивались в работу электронных систем. ssu.gov.ua

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса ("Мошенничество" и "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи"). Решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

В Запорожской области разоблачили мошеннический "колл-центр". ssu.gov.ua

Выручка достигла 3 млн грн в месяц. ssu.gov.ua

Как попасться на уловки мошенников

OBOZREVATEL напоминает, что делать, когда вы получаете подозрительный звонок якобы из банка:

Когда вам присылают СМС или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета (или на горячую линию).

Эти номера можно узнать на сайте банка. Также их обычно указывают на оборотной стороне карты.

Сотрудники банка всегда называют вас по имени и отчеству и, не запрашивая никаких персональных данных, открывают вашу информацию по карте.

Попросите сотрудника банка проверить, что происходит с вашими счетами. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

Мошенники обычно не знают, есть ли у вас карта того или иного банка. Чаще всего они наугад называют Приватбанк или Ощадбанк (как наиболее популярные) и просят сообщить номер карты и CVV-код. Настоящие сотрудники банков такое никогда не спрашивают.

В ходе манипуляций мошенники могут попросить сказать код из СМС, которое может прийти на ваш телефон. Этого говорить ни в коем случае нельзя, так как это чаще всего код, которым вы подтвердите перевод денег аферистам.

Также ни в коем случае нельзя устанавливать приложения, которые вам могут предложить установить. Вероятнее всего это будут или шпионские программы, или программы, которые другим образом помогут мошенникам забрать ваши деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт Приватбанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло подозрений, что это обман.

В Украине мошенники научились встраивать в телефоны вредоносные программы, создают целые сайты и пользуются доверием потенциальных жертв.

27 августа СБУ сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы B2B, предварительно, присвоили более $ 250 млн от 600 тысяч вкладчиков и приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.