Мошенники из "колл-центра банка" воровали по 3 млн грн ежемесячно: СБУ раскрыла схему

Ярослав Маркин Экономика 15:02, 17.09.2020 Обновлено: 15:17, 17.09.2020

В Запорожской области СБУ разоблачила мошеннический "колл-центр", операторы которого выманивали деньги у клиентов банков. Ежемесячно они так получали по 3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте СБУ в четверг, 17 сентября. По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный "колл-центр", где "работало" 54 оператора. Выдавая себя за работников банков, они выспрашивали у клиентов банков CVV-коды, номера и пин-коды карт, после чего переводили средства людей на подконтрольные банковские счета.

В "колл-центре" работали 54 оператора.
ssu.gov.ua

"Для "работы" с банковскими клиентами из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика. По оперативной информации, действуя по такой схеме, участники группировки похищали ежемесячно более 3 миллионов в гривневом эквиваленте", – сообщили в СБУ

Во время обыска в "колл-центре" изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 - телекоммуникационного оборудования, почти 60 тысяч гривен, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Оборудование передали на экспертизы.

Мошенники вмешивались в работу электронных систем.
ssu.gov.ua

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса ("Мошенничество" и "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи"). Решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

В Запорожской области разоблачили мошеннический "колл-центр".
ssu.gov.ua
Выручка достигла 3 млн грн в месяц.
ssu.gov.ua

Как попасться на уловки мошенников

OBOZREVATEL напоминает, что делать, когда вы получаете подозрительный звонок якобы из банка:

  • Когда вам присылают СМС или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета (или на горячую линию).

  • Эти номера можно узнать на сайте банка. Также их обычно указывают на оборотной стороне карты.

  • Сотрудники банка всегда называют вас по имени и отчеству и, не запрашивая никаких персональных данных, открывают вашу информацию по карте.

  • Попросите сотрудника банка проверить, что происходит с вашими счетами. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

  • Мошенники обычно не знают, есть ли у вас карта того или иного банка. Чаще всего они наугад называют Приватбанк или Ощадбанк (как наиболее популярные) и просят сообщить номер карты и CVV-код. Настоящие сотрудники банков такое никогда не спрашивают.

  • В ходе манипуляций мошенники могут попросить сказать код из СМС, которое может прийти на ваш телефон. Этого говорить ни в коем случае нельзя, так как это чаще всего код, которым вы подтвердите перевод денег аферистам.

  • Также ни в коем случае нельзя устанавливать приложения, которые вам могут предложить установить. Вероятнее всего это будут или шпионские программы, или программы, которые другим образом помогут мошенникам забрать ваши деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, у киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт Приватбанка и Monobank. "Служба безопасности банка" общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло подозрений, что это обман.

В Украине мошенники научились встраивать в телефоны вредоносные программы, создают целые сайты и пользуются доверием потенциальных жертв.

27 августа СБУ сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы B2B, предварительно, присвоили более $ 250 млн от 600 тысяч вкладчиков и приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.

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