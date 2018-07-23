Мошенники активизировались: украинцев предупредили о новых аферах с арендой жилья

В Украине аферисты в разгар сезона летней аренды, когда отпускники ищут жилье в курортных зонах, а студенты – в крупных городах по месту учебы, начали использовать новые изощренные схемы обмана.

По словам экспертов, заниженная цена – главный признак мошенничества, сообщает "Сегодня".

"Самой распространенной схемой является "переаренда", когда мошенник снимает квартиру у хозяина на несколько дней, а потом сдает ее другому человеку, например, на месяц", – заявил эксперт в сфере недвижимости Сергей Костецкий.

Еще одна популярная схема, когда хозяин работает в паре с риелтором.

"Они сдают квартиру на год, клиент оплачивает первый, последний месяцы и комиссионные. Через пару дней приезжает хозяин, говорит, что к нему экстренно приехали родственники, нужно прекратить сотрудничество и возвращает деньги. Но комиссионные остаются у риелтора, который уже потерялся! Потом эту сумму они делят с хозяином", – отметил риелтор Роман Вараница.

Кроме того, по его словам, бывают случаи, когда человек выходит на подставное агентство и там ему предлагают купить "базу контактов" тех, кто сдает квартиры.

"Человек приезжает на указанный адрес в офис, покупает "базу" и дома начинает искать себе жилье. Но оказывается, что все адреса старые, с агентством связаться уже невозможно, и чаще всего в офисе уже никого нет", – сообщил риелтор.

Эксперты отмечают, что аферой с самой большой прибылью является продажа арендованной квартиры.

"С такой историей столкнулась моя знакомая – она сдавала квартиру через агентство посуточно. В какой-то момент ее на неделю сняли представители одной из церквей, заявили, что им по вероисповеданию нельзя, чтобы там были камеры. Камеры отключили, а через неделю эти люди квартиру продали – подделали документы, провели показы и через нотариуса в другой области оформили сделку", – резюмировал Вараница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость.