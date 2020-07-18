Звонили от имени банка: полиция раскрыла хитрую схему обмана украинцев

В Мариуполе (Донецкая область) мошенники обманывали украинцев и воровали деньги с их банковских карт. За день таким образом они заполучали около 50 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба полиции Донецкой области, работники "call-центра" звонили людям, представлялись сотрудниками банков и выманивали реквизиты карт, а после переводили с них деньги организатору.

"Сall-центр" организовал 24-летний местный житель. Офис, в котором "трудились" 35 человек, был расположен в центре города и замаскирован под интернет-магазин.

Мошенники представлялись сотрудниками банка Нацполиция

Мошенники представлялись сотрудниками банка Нацполиция

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", – сказано в сообщении полиции.

"Сall-центр" за день получал около 50 тысяч грн Нацполиция

"Сall-центр" за день получал около 50 тысяч грн Нацполиция

У мошенников была разработана система внутренних инструкций: например, как вести разговор, если "жертва" отказывается сообщать пароли.

У них были инструкции на случай отказа сообщать пароль Нацполиция

"Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации", – пояснили в полиции.

Было изъято компьютерную технику и сим-карты Нацполиция

Было изъято компьютерную технику и сим-карты Нацполиция

Дело расследуют по статье "мошенничество", наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматах. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты. Чтобы не попасться на удочку мошенников, недостаточно пользоваться теми банкоматами, которые размещены в супермаркетах.