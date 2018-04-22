Мощный удар: российский олигарх потерял миллиарды из-за санкций

Российский олигарх Виктор Вексельберг потерял около $2 миллиардов в результате введения американских санкций.

Об этом сообщает СМИ США, передает "Новое время". Так, указывается, что ограничительные меры привели к заморозке ряда активов частной бизнес-группы Ренова.

В частности, речь идет о банковских счетах компаний, которые контролируются Реновой Вексельберга.

Виктор Вексельберг Утро.ру

Ренова и Вексельберг ищут помощи у швейцарского правительства в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 миллионов своих акций в Ренова, чтобы их избежать.

Европейские и швейцарские банки "чрезмерно осторожны", отмечает источник.

По его мнению, "вторичные санкции носят трансграничный характер" и могут оказать влияние на позицию стран, которые не намерены "копировать" введенные США ограничительные меры.

Как сообщал "Обозреватель", в начале апреля текущего года Министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

В Госдепе США назвали новые антироссийские санкции "сигналом" для Москвы.

Позже появилась первая реакция РФ на введение новых санкций.

МИД России пригрозил "жестким ответом" США на санкции, заявив, что Америка "разрушает экономическое сотрудничество себе в ущерб".

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение американских санкций против российских бизнесменов и чиновников, и заявил, что ожидает от СНБО синхронизации украинских санкций против РФ с США уже ближайшим временем.