Часть мощностей "Газпрома" осталась без спроса в карантин

Экономический кризис из-за карантина оставил без спроса одну пятую производственных мощностей российского газового монополиста "Газпром".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проведенные расчеты. Отмечается, что производство компании в мае снизилось по отношению к тому же месяцу 2019 года на 20%.

В мае 2020 года группа добыла 32,9 млрд куб. м, в то время как в мае 2019 года – 41,77 млрд куб. м.

Это также ниже показателя мая 2018 года (39,98 млрд куб. м), 2017 года (35,93 млрд куб. м), но выше, чем за май 2016 года (27,53 млрд куб. м).

За первые пять месяцев 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-маю 2019 года уже на 31,8 млрд куб. м (это добыча за целый календарный месяц).

Мощности "Газпрома" оказались невостребованы

Прокачка газа через Украину

Через Украину "Газпром" прокачал в мае 4,618 млрд куб. м после 4,432 млрд куб. м в апреле. Среднесуточный транзит поднялся до 149 млн куб. м с 147,7 млн куб. м в апреле. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

Таким образом, компания в полном объеме не использует транзитные условия, которые прописаны в контракте.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала года "Газпром" транспортировал через Украину около 20 млрд кубометров – это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины.