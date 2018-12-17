Мораторий на землю могут продлить: Парубий назвал дату голосования в Раде

Верховная Рада Украины сможет рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает "РБК-Украина". По его словам, вопрос моратория парламентарии должны включить в повестку дня во вторник, 18 декабря.

"Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса моратория на продление запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком", - сообщил Парубий.

Андрей Парубий ТСН

Порядок денний роботи @verkhovna_rada Вівторок: блок нацбезпеки і оборони, законопроект про приватну детективну діяльність. Середа: блок ратифікацій. Четвер: блок питань паливно-енергетичного комплексу, блок аграрної політики, питання мораторію на продаж земель с/г призначення. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 17 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, нардеп Вадим Ивченко заявил, что мораторий на продажу земли может быть снят уже на следующей пленарной неделе. При этом он подчеркнул, что де-факто запрет все равно будет действовать, ведь в Украине до сих пор не принят закон про оборот земли.

Также сообщалось, что после снятия в Украине моратория на продажу земли сельхозназначения, цена за один гектар может вырасти до 6-8 тыс. долларов. Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет.