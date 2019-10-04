Монобольшинство в Раде утвердило программу Кабмина: главные пункты

Монобольшинство в Верховной Раде на пленарном заседании в пятницу, 4 октября, одобрило программу деятельности Кабинета министров Украины.

"За" проголосовали 236 народных депутатов. Согласно ст. 87 Конституции, с этого момента правительство не может быть распущено в течение года.

"Против" проголосовала в основном "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Отметим, программу презентовал премьер-министр Алексей Гончарук. Он поблагодарил нардепов за совместную работу.

"Но есть одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, должно постепенно идти в прошлое. Это так называемый режим форсирования, вы называете его "турборежим". Это ненормально. Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вам за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса", – добавил он.

В Раде утвердили программу Кабмина Скриншот из видео

Гончарук очертил цель правительства – рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом – каждый год по 7%. По его словам, этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.

Что предусмотрено программой деятельности Кабмина

Среди главных направлений работы правительство определило развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграцию, безопасность и уровень комфорта жизни граждан.

Государство будет постоянно инвестировать в науку, образование и культуру и создавать качественный и доступный сервис для людей.

Правительство планирует рост экономики на 40%, что позволит создать 1 млн новых рабочих мест, установить прожиточный минимум на уровне 4200 грн.

В Раде утвердили программу Кабмина lb.ua

Кроме того, правительство стремится, чтобы расходы каждой семьи на коммунальные услуги не превышали 15% ее дохода.

Одним из маркеров эффективной работы устанавливается приезд "скорой" или полиции в течение 10 минут в городе и 20 – за его пределами.

Программа правительства предусматривает также реконструкцию и строительство 24 000 км дорог и перевод в онлайн 100% государственных услуг.

Монобольшинство в Раде утвердило программу Кабмина

Поименное голосование за программу Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее программа развития, представленная Гончаруком 30 сентября, нарвалась на шквал критики в сети.

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