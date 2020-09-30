Монобольшинство Рады вернуло украинцам 'пакеты малыша'

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3006а, который возвращает единовременное пособие "пакет малыша" при рождении ребенка.

Решение возобновить выдачу "бэби-боксов" на заседании парламента в среду, 30 сентября, поддержали 264 народных депутата. Теперь родителям в течение 30-дневного срока с момента рождения ребенка будут предоставлять набор товаров первой необходимости бесплатно.

Отметим, в июле 2020 по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет принял решение отменить процедуру закупки "пакетов малыша". Правительство решило, что родителям будут выдавать 5 тыс. грн вместо "бэби-боксов".

Согласно пояснительной записке к проекту закона, ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. грн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость "пакета малыша" составит 1750 млрд грн ежегодно.

В проекте закона также отмечается, что временно с 1 октября по 31 декабря 2020 закупка "пакете малыша" пройдет через управление ООН с последующей доставкой в родильных домов и отделов социального обеспечения населения.

С 1 января 2021 обеспечения "пакета малыша" будут проходить в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 сентября 2020 компенсации натуральной помощи "пакет малыша" перечислили более 13 тыс. человек. Общая сумма помощи составляет 67 млн грн.