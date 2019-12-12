Импорт через Беларусь: "Слуга народа" отказалась запретить закупки российской электроэнергии

Верховная Рада в четверг, 12 декабря, отказалась отменить результаты голосования за законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

В частности, соответствующий проект постановления поддержали только 47 народных депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Инициатором законодательной инициативы является депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар.

"Действующей редакцией закона о рынке электроэнергии установлены конкурентные механизмы функционирования и работы рынка. К сожалению, когда хотели внести поправки в этот закон, и уверяли, что поправками запрещают импорт электроэнергии из России, все это было фикцией", – заявил Бондар.

По его словам, российская электроэнергия будет идти через Беларусь, поскольку положениями законопроекта №2233 запрет импорта не касается этой страны.

Верховная Рада в четверг, 12 декабря, отказалась отменить результаты голосования за законопроект №2233

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Главные тезисы законопроекта:

запретить продажу или поставку энергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке;

урегулировать механизм покупки электроэнергии по "зеленому" тарифу;

предотвратить неконтролируемый рост цен на электроэнергию;

обеспечить теплоснабжение потребителей в отопительный период.

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