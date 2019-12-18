Монобольшинство утвердило бюджет парламента на 2019 год

Монобольшинство Верховной Рады в среду, 18 декабря, утвердило бюджет парламента на 2019 год.

В частности, проект постановления №2614 поддержали 324 народных депутата. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Предложенные аппаратом Верховной Рады объемы расходов сметы на 2019 год составляют в среднем 1,97 млрд гривен.

Из этой суммы расходы по общему фонду составляют 1,96 млрд гривен, а по специальному – 6,3 млн гривен.

"Аппарату принять предусмотренные действующим законодательством меры по обеспечению деятельности Верховной Рады девятого созыва и выплаты средств за период деятельности в соответствии со сметой", – говорится в документе.

Монобольшинство Верховной Рады в среду, 18 декабря, утвердило бюджет парламента на 2019 год

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