Монетизация льгот на проезд в Украине: названа главная проблема

Эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов заявил, что в местных бюджетах на 2018 год не предусмотрены средства на компенсацию льготникам проезда в общественном транспорте.

"Как местные власти без бюджетных росписей будут финансировать монетизацию льгот?" – цитирует Коновалова "Апостроф".

По оценкам эксперта по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра "Украинский институт будущего" Ярослава Пилипчука, на компенсацию льгот будет ежегодно уходить из бюджета около 2 млрд гривен.

"Сегодня в стране примерно 10 млн льготников, при этом на каждого из них в месяц, по самым предварительным расчетам, будет расходоваться примерно 200 гривен. Соответственно, либо эти средства должны будут изыскивать местные органы власти, либо они будут компенсироваться госбюджетом", – заявил Пилипчук.

В связи с этим эксперты имеют серьезные сомнения в возможности реализовать принятую правительством программу монетизации льгот.

Как сообщал "Обозреватель", решение о монетизации льготного проезда в транспорте Кабмин принял 14 марта.