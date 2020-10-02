Молдова будет хранить газ в Украине

Молдова будет хранить запас газа в украинских подземных хранилищах.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор ООО "ОГТСУ" Сергей Макогон. "Уже начались первые поставки. По словам Молдовагаз, в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн м3 газа", – сказано в сообщении.

По его словам, вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине начали активно прорабатывать еще летом 2019 года, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!" – пояснил Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Украина и США договорились о поставках через Польшу сжиженного газа для его дальнейшей транспортировки в ​​европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

В начале мая Кабмин подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports по поставкам сжиженного газа в Украину из США.

В сентябре американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от сотрудничества с Украиной.