Могут закрыть порты: в ЕС поставили ультиматум России из-за Украины

В Европарламенте инициируют наложение санкций на Россию за блокирование судоходства в Азовском море и через Керченский пролив, призывая страны-члены ЕС закрыть порты для российских кораблей (чтобы посмотреть видео по теме доскрольте до конца страницы) .

Об этом сказано в одной из поправок к резолюции ЕП о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, которая будет проголосована в среду, 12 декабря, передает "Укринформ".

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", — говорится в поправке, которую внесла крупнейшая политическая группа ЕП Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

Европарламентарии также осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины в Керченском проливе и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

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Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на регион Азовского моря.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.

В свою очередь Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных мер давления на РФ из-за этой агрессии.

27 ноября стало известно, что Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции против России из-за ее агрессии в Черном море.

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