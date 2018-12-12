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МирСпорт

/Новости экономики

Могут закрыть порты: в ЕС поставили ультиматум России из-за Украины

8.2тЧитать материал на украинском

В Европарламенте инициируют наложение санкций на Россию за блокирование судоходства в Азовском море и через Керченский пролив, призывая страны-члены ЕС закрыть порты для российских кораблей (чтобы посмотреть видео по теме доскрольте до конца страницы) .

Об этом сказано в одной из поправок к резолюции ЕП о состоянии имплементации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, которая будет проголосована в среду, 12 декабря, передает "Укринформ".

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", — говорится в поправке, которую внесла крупнейшая политическая группа ЕП Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

Европарламентарии также осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины в Керченском проливе и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

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Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на регион Азовского моря.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.

В свою очередь Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных мер давления на РФ из-за этой агрессии.

27 ноября стало известно, что Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции против России из-за ее агрессии в Черном море.

Могут закрыть порты: в ЕС поставили ультиматум России из-за Украины

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
Новости РоссииЕвропейский СоюзКерченский пролив
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ttt ta
ttt ta
"...прибывающих из Азовского моря"... а какие порты у РФ в Азовском море? Мариуполь?
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Klitorckaj Viola, у тебя вафля на губах засохла. Аж два раза.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Порошенко через СМИ усиленно пытается создать видимость, что его выходку с кораблями поддержали. А это брехня. Но вы - верьте, верьте на здоровье, что весь мир с вами, и кто-то там что-то России запретит. Аж два раза.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kirlackaj Viola:"это брехня. Но вы - верьте, верьте на здоровье, что весь мир с вами". Вот именно, верят всякой брехне. Не верите, до того подумалось, что пишут в своих живых СМИ, что на Россию санкции наложили, что на Олимпиаде запретили одевать российскую форму и тд.д. Отдаленные лжецы!😀
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