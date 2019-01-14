"Могут лишить субсидии": украинцев предупредили о нюансе с монетизацией

Механизм монетизации субсидий в Украине остался сложным – в случае сбоев в процессе выплат у людей могут появится долги, из-за чего их могут лишить субсидий.

"Ныне поставщики услуг получают данные от потребителей, отправляют их в Минсоцполитики, где быстро должны рассчитать сумму субсидий для 5 млн хозяйств, подать данные в Минфин, получить деньги, перечислить их на 5 млн счетов в "Ощадбанк", затем банк рассчитается с поставщиками", – заявил консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий в комментарии "Сегодня".

"Все это должно работать, как часы, ведь из-за сбоев у людей появятся долги, их могут лишить субсидий, потом придется долго доказывать свою правоту", – добавил эксперт.

По его словам, специалисты предлагали упростить механизм монетизации выплат: начислять субсидии по среднему потреблению услуг для каждого получателя, а по окончании отопительного сезона корректировать их по факту.

"Первые итоги будут не ранее чем через месяц, но то, что власти обещают выдать деньгами все сэкономленное, радует", – резюмировал независимый эксперт Андрей Никончук.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

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