Лишатся авто: владельцев ''еврономеров'' ждут новые неприятности

Владельцев авто на еврономерах ждут серьезные проблемы после введения в Украине новых правил парковки. Из-за правовой коллизии, фактическим собственникам машин грозят не только штрафы за нарушение ПДД, а и полная конфискация автомобилей. В чем угроза для украинцев и как избежать проблем - разбирался OBOZREVATEL.

Под угрозой тысячи автолюбителей

С 27 сентября в Украине действуют новые правила парковки, а также увеличенные штрафы за нарушение ПДД. Если водитель припарковал свое авто в неположенном месте, он должен заплатить штраф от 255 до 1700 грн. При этом авто могут также эвакуировать с места нарушения.

Кроме того, наказание увеличили и за превышение скоростного лимита в городе - 50 км/час. В таком случае водитель будет обязан заплатить штраф до 3,4 тысяч гривен. Ранее за подобное правонарушение нужно было заплатить 510 гривен.

Главная же проблема новых правил для многих украинцев - не увеличенные штрафы, или новые нормы правильной парковки, а именно эвакуация автомобиля. Штрафовать водителей будут не полицейские, а инспектора на парковке. Они будут фиксировать нарушение, а затем передавать информацию в базу МВД.

Прямо на месте заплатить за административное нарушение не выйдет. Муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные деньги. Кроме того, вводится система заочного штрафования - на основании фото- и видеофиксации. Оповещения будут приходить в виде СМС-сообщений или квитанций на лобовом стекле.

Смотрите видео по теме

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что на практике профильное министерство плохо подготовилось к реформе и, вероятно, в ближайшее время эти нормы будут лишь “на бумаге”. Ведь в ведомстве нет ни специальных приспособлений для фиксации нарушений, ни нужного количества обученных людей, которые могли бы сделать все по букве закона.

А вот когда нормы заработают, то в зону риска попадают прежде всего водители на еврономерах. Дело в том, что такие автолюбители не ввозили свое авто на территорию Украины, чаще всего за них делали это или автодиллеры, или иностранцы. В случае же эвакуации авто на штрафплощадку, право забрать его получает лишь собственник, а не фактический владелец.

Что делать

Проблема действительно может возникнуть у владельцев тех авто, собственником которых является иностранный гражданин. Если же украинские автолюбители не смогут доказать свое право собственности - машина останется на штрафплощадке.

“Если кто-то другой завез машину, то возможно и будут проблемы. Но ведь не всем завозят другие люди. У меня тоже автомобиль на иностранной регистрации, но я его собственник… А тот, кто ввез другим способом, ему придется доказать свое право собственности, доверенность. Если же нет разрешительных документов, то да - доказать ничего не сможешь”, - рассказал OBOZREVATEL представитель организации “Доступное авто” Павел Билецкий.

В такой ситуации автовладельца может спасти лишь доверенность на транспортное средство. Как уверяет автоюрист Владимир Лунев, при таком раскладе проблем не будет.

“При наличии доверенности, которая даст владельцу возможность совершать такую операцию, то сможет (получить свой автомобиль. - Ред.). Это должен быть документ от фирмы или физического лица, которые непосредственно владеют автомобилем, на получение его со штрафплощадки. Таким образом берут и страховые полиса, которые принимают при необходимости получения страховой компенсации по ДТП”, - пояснил OBOZREVATEL Лунев.

Смотрите видео по теме

Правда, в новых нормах не все так однозначно. Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, если разрешат забирать авто по доверенности - это спровоцирует хаос.

"Какой-нибудь молдаванин или белорус, который завозил машину в Украину, либо представитель литовской фирмы, которой и нет уже давно, конечно же, не приедет забирать авто. А если разрешат выдавать со штрафплощадок такие авто на основании доверенностей, то сразу же пойдет волна, когда "левые" люди начнут забирать чужие авто, ведь такие писульки можно в интернете за 50 гривен купить. Если же оставят жесткое требование, что авто должен забрать только владелец или лицо, которое ввезло автомобиль, то вскоре штрафплощадки окажутся забитыми только "бляхами", - предположил Назаренко.

Правда, какой будет ситуация на практике, пока неизвестно. Все может проясниться уже в октябре, ведь в Верховной Раде Украины народные депутаты, возможно, проголосуют за два законопроекта, которые призваны изменить налогообложение евроавто.