Мобильные операторы рассказали, когда запустят 5G в Украине

Мобильные операторы заявили, что 5G запустят в Украине не раньше 2022 года. Сейчас все инвестиции направлены в развитие LTE.

В Vodafone сообщили, что если тендер на частоты для внедрения 5G будет проведен вовремя, то новая технология может появиться уже через два года. Об этом пишет AIN.UA.

"Все зависит от условий конкурса и частотного диапазона. 2022 – это минимально возможные сроки начала строительства сетей 5G. В любом случае первые зоны покрытия 5G будут точечными, а ресурсы операторов будут сосредоточены на реализации принятых обязательств по 4G покрытию в небольших населенных пунктах и на дорогах", – отметили в компании.

В lifecell тоже считают, что качественного 4G достаточно, чтобы абоненты смогли пользоваться современными гаджетами и смотреть потоковое видео, а 5G – это технология межмашинных коммуникаций.

По мнению оператора, инвестиции в 5G могут привести к замедлению развития 4G в регионах, что будет противоречить меморандуму, подписанному операторами и правительством.

В "Киевстаре" сообщили, что запустят 5G не раньше 2023 года. Точной даты в компании назвать не могут – это будет завесить от проведения тендера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Украины местные власти пытались помешать установке базовых станций мобильной связи, ссылаясь на якобы вред излучения от 5G и 4G.

Также президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине.