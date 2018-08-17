Мобильные операторы подготовили украинцам неприятный сюрприз с тарифами

Украинские мобильные операторы решили перейти на 28-дневный учет в тарифных планах.

До этого тарифы действовали 30 дней, то есть в течение одного месяца, сообщает "Лига.net".

В частности, lifecell объявил о переводе prepaid-абонентов пяти планов на 28-дневную тарификацию. Меньше чем через месяц изменение коснется еще трех тарифов.

При этом крупнейший оператор мобильной связи Украины "Киевстар" начал переход на четырехнедельный учет для prepaid-абонентов еще в середине лета. Нововведения затронули планы Безлім Розмови, Безлім Соцмережі, Безлім Відео, Максимальний Безлім.

Представители Vodafone также отметили, что у них есть разные тарифы, в том числе и с 28-дневным учетом. На сегодняшний день помесячная тарификация доступна только для линейки Vodafone Device. Все остальные уже позиционируются как 4-недельные планы.

Глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявил, что его ведомство еще не вникало в тарифные нововведения операторов. Аналогичную позицию высказали и в Антимонопольном комитете Украины.

По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, если все остальные условия тарифов мобильных операторов останутся без изменений, то переход на 28-дневную систему учета позволит компаниям увеличить заработок с таких сим-карт на 8%. В итоге, клиенты будут платить операторам не 12 раз в году, а 13.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы пожаловались на аферы мобильных операторов и рассказали об одной из новых схем "развода".