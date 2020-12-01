Мобильное приложение Toplyvo UA поможет сэкономить на топливе 12%: как получить скидку

За последние несколько лет топливные качели уже стали нормой для украинских автомобилистов. Это пугает, не дает расслабиться, постоянно переживаешь: а что дальше? Но представьте, что вы можете контролировать ситуацию: цена топлива стабильна, необходимые литры всегда под рукой, все любимые АЗС в вашем смартфоне. Хотите так?

Заморозить цены и экономить можно вместе с бесплатным мобильным приложением Toplyvo UA. вставить ссылку http://onelink.to/grjvdc Как получать скидку на топливо — актуальный вопрос для всех украинских автомобилистов.

Почему это выгодно?

Экономия денег: получи самую выгодную цену топлива на рынке до -12%.Экономия времени: сканируй QR-код и заправляйся.Удобство: 3 шага и талоны у вас в смартфоне.Фиксированная цена.Заработок: приглашай друзей и получай реальные деньги.Оплата дорожных сборов в 8 европейских странах.

Что по скидкам?

Пользователи получают скидку на дизельное топливо и бензин до -3,5 грн/л, на газ до -1,5 грн/л. Срок действия талона до 3-х месяцев. Приятный бонус для автолюбителей — возможность рассчитать стоимость поездки. Для этого реализована функция калькулятора расхода топлива. Еще одно преимущество — встроенная карта ближайших АЗС. Вся необходимая информация под рукой!

Проект стартовал в 2018 году и за 2,5 года достиг широкой популярности у автомобилистов. Цифры впечатляют: 900 000 скачиваний в Play Market и App Store!

Цель проекта — объединить лучшие АЗС в одном месте и дать возможность украинцам сэкономить на топливе. Покрытие Toplyvo UA составляет 667 автозаправочных станций по всей Украине.

Со скидочными картами на топливо пользователи могут заправляться на 6 популярных АЗС: Shell, Chipo, Glusco, Ovis, Motto и Sunoil. Простой и понятный интерфейс поможет быстро приобрести бензин со скидкой. Всего 3 клика — и электронный талон в вашем смартфоне!

Как зарабатывать с Toplyvo UA? Фишка приложения — уникальная реферальная система. Теперь вы сможете зарабатывать, приглашая друзей воспользоваться приложением.

Как это работает? Вы отравляете знакомым ссылку на скачивание Toplyvo UA. Пользователь устанавливает приложение и автоматически становится вашим рефералом, т. е. участником партнерской программы. За каждый заправленный им литр бензина вы получаете 20 коп на аккаунт приложения. Деньги можно вывести на личный счет, приобрести талоны и получить скидку на бензин.

Еще одна крутая функция Toplyvo UA — возможность поделиться топливным талоном. Порадуйте своих близких подарком в виде дополнительных литров для заправки авто.

Путешествуй без границ: виньетки для оплаты автомагистралей от Toplyvo UA

Планируете путешествие по Европе на автомобиле? Советуем заранее купить в Toplyvo UA электронную виньетку на проезд по платным дорогам.

Оплачивайте дорожные сборы в 8 европейских странах:

Молдова

Словакия

Болгария

Эстония

Венгрия

Латвия

Румыния

Литва

Это быстро и удобно! Теперь вам не придется стоять в длинных очередях. Всего несколько минут — и дорожные сборы в вашем смартфоне.

Что нового, кроме топлива со скидками?

Не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться — ключевое для проекта! Toplyvo UA нацелено на привлечение новых партнеров и увеличение покрытия АЗС в приложении по всей Украине. Разработчики готовят сюрприз для пользователей: в планах добавить возможность оформить страховку. Еще больше крутых функций внутри приложения!<Подводим итоги. Популярность электронных топливных талонов стремительно растет. И это неудивительно! По сравнению с "олдскульными" способами заправки авто с оплатой на кассе и приобретением бумажных скидочных карт, у такого варианта существенные преимущества.

Скачай Toplyvo UA для IOS и для Android и экономь: всё лучшее у тебя под рукой!