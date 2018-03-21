Штраф на 172 миллиарда Украине: "Газпром" готовит иск

Российская компания "Газпром" готовит иск в международный арбитражный суд в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 миллиарда гривен.

"Появившиеся сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление газового монополиста.

Российская компания не признала правомерность наложения штрафа.

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года", - заявили в компании.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

В марте 2018 года в компании сообщили, что решили расторгнуть контракты с НАК "Нафтогаз Украины", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта "Газпром" проиграл Украине дело о штрафе в размере 172 миллиарда гривен.