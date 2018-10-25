Многократный рост криптовалют: известный финансист спрогнозировал будущее биткоина

Генеральный директор deVere Group Найджел Грин уверен, что в будущем криптовалютный рынок вырастет "по меньшей мере" на 5000%, однако влияние и доминирование биткоина резко сократятся.

"Биткоин — это то, что вызвало криптовалютную революцию и изменило отношение к деньгам во всем мире. Все началось с биткоина", — сказал он, передает издание Вusinesscloud. Новые цифровые активы усилят конкуренцию и снизят влияние главной криптовалюты. Появятся новые технологии, позволяющие решать проблемы, стоящие перед биткоином.

"Все большее число крупных институциональных и розничных инвесторов, а также финансовых институтов и регулирующих органов понимают, что криптовалюты — это будущее денег", — сделал вывод Грин.

Напомним, что по прогнозам миллиардера, инвестиционного банкира Майка Новограца, после преодоления отметки в 6,8 тыс. долларов курс биткоина может вырасти как минимум на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.