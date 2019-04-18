"Мне все равно, о чем думает Коломойский": Зеленский ответил о возврате ПриватБанка

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы ПриватБанка.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу". При этом начинающий политик подчеркнул, что президент не должен влиять на суд.

На вопрос журналистки Сони Кошкиной о том, получит ли экс-владелец банка, олигарх Игорь Коломойский два миллиарда компенсации, как он того требует, Зеленский ответил: "Почему я решаю? У меня нет двух миллиардов, чтобы кому-то отдавать".

"Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич", – добавил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство США отреагировало на отмену национализации ПриватБанка, выразив поддержку Национальному банку Украины.

Глава независимого наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча заявила, что ПриватБанк может получить нового владельцатолько в одном случае – если его купит международный инвестор.

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