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"Мне все равно, о чем думает Коломойский": Зеленский ответил о возврате ПриватБанка

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы ПриватБанка.

Об этом он сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу". При этом начинающий политик подчеркнул, что президент не должен влиять на суд.

На вопрос журналистки Сони Кошкиной о том, получит ли экс-владелец банка, олигарх Игорь Коломойский два миллиарда компенсации, как он того требует, Зеленский ответил: "Почему я решаю? У меня нет двух миллиардов, чтобы кому-то отдавать".

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"Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич", – добавил кандидат в президенты.

"Мне все равно, о чем думает Коломойский": Зеленский ответил о возврате ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство США отреагировало на отмену национализации ПриватБанка, выразив поддержку Национальному банку Украины.

Глава независимого наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча заявила, что ПриватБанк может получить нового владельцатолько в одном случае – если его купит международный инвестор.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
ПриватБанкполитикаВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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