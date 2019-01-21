Младшему – 7 лет: подсчитано количество миллионеров в Украине

В Украине доходы в размере более 1 млн грн в 2018 году задекларировали 4817 граждан. Самому младшему из них – семь лет.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, доход в сумме более 1 млрд грн, полученный в 2017 году, задекларировал один человек.

"По итогам декларационной кампании-2018 доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность", - говорится в сообщении ГФС.

Больше всего миллионеров, которые подали декларации, находится в Киеве. Их насчитывается 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская область - 333 человека, Харьковская - 328 и Днепропетровская - 303.

Самому молодому налогоплательщику, которым задекларировано доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году проверки бизнеса будут проходить по утверждённому плану, а инспекторы будут иметь специальные чек-листы.

В Украине в 2018 году во время проверок контролирующими органами бизнеса штрафы и санкции применяли при 40% выявленных нарушений.

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