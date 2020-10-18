Миссия МВФ может не приехать в Украину, – член совета НБУ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может не приехать в этом году в Украину из-за пандемии коронавируса.

Все необходимые консультации по вопросу предоставления Украине транша МВФ могут проходить онлайн, но сегодня называть сумму транша и срок его получения рано. Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

"Нацбанк, Министерство финансов, руководство правительства ведут активные переговоры с экономистами МВФ. Продолжается рабочее общение по тем или иным вопросам", – сообщил он.

Как пояснил Фурман, решение о выделении транша принимается Советом директоров МВФ, а миссия, в свою очередь, нарабатывает проект соответствующих документов по итогам консультаций с государственными органами Украины.

"Для Украины на сегодняшний день стратегически важным является сотрудничество с международными финансовыми организациями. Показатели госбюджета – падение ВВП в этом году, темпы экономического роста в следующем, инфляция – все это напрямую зависит от этого", – отметил Фурман.

Как писал OBOZREVATEL, аналитики BofA Securities спрогнозировали, что следующий транш Международного валютного фонда для Украины поступит в конце 2020 – в начале 2021 года. Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи МВФ в октябре.