Миру предрекли глобальный рост цен после пандемии коронавируса

Эксперты считают, что мир после пандемии коронавируса может перейти в эпоху резкой инфляции.

На карантине люди не тратили свои деньги, а после вакцинации – могут продолжить покупки. Это опережает способность фирм восстанавливать мощности, что может спровоцировать рост цен. Об этом сообщает The Economist.

Дополнительный аргумент относительно вероятности инфляции – устойчивое ценовое давление. На Западе и в Азии общество стареет, провоцируя дефицит рабочей силы. В результате политики будут отдавать предпочтение большому бюджетному дефициту.

По словам экспертов, если бы центральным банкам пришлось повышать процентные ставки, чтобы остановить потребительский рост цен, рынки бы упали.

Страны должны уберечь себя от этого риска путем реорганизации собственных обязательств, а правительства должны финансировать фискальные стимулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% 12 июня 2020 года.

10 декабря Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Таким образом показатель остался на самом низком в истории Украины уровне.