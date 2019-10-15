Главная Новости
15 октября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Мировые цены на нефть снизились: стоимость российского сырья обвалилась

2.7т Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 15 октября, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,98 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,8% – до 53,23 доллара за баррель.

Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 2,2% до 54,26 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Цены на сырье эталонных марок снижаются на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики, передает "Интерфакс".

Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и Китаем, ослабел.

"После того, как торговый оптимизм поднял цены на нефть, они развернулись вниз, поскольку опасения относительно спроса сохраняются", – резюмировал старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

  • Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

  • 20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

  • 11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

  • В августе 2019 года обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Brent WTI
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
17
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Нужно срочно русне начинать где-то войну в нефтяной стране! Хотя как показывает практика ничем это уже не поможет. Остаётся прикинуться хатико и скулить глядя на уходящий паровоз нефтебаксов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
70rus xxx
70rus xxx
"Мировые цены нефть снизились: стоимость российского сырья обвалилась)))Признаюсь,не знал,что только Россия нефть продает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel