Цены на нефть эталонных марок во вторник, 5 ноября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,31 доллара за баррель, что на 1,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 1,1% – до 56,64 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,6% до 58,94 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Стоимость сырья подскочила на сообщениях, о продвижении торговых переговоров США и Китая, передает "Интерфакс".

Вашингтон допускает отмену пошлин на китайские товары на сумму в 112 млрд долларов, включая одежду, бытовую технику, мониторы. США с 1 сентября ввели пошлины в размере 15% на эту группу товаров.

Взамен Белый дом ждет от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности и определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

"Здоровая доза оптимизма в отношении ситуации в торговле оказала поддержку нефтяному рынку. Тем не менее по-прежнему неясно, насколько существенным будет положительное влияние торгового перемирия США и Китая для мировой экономики, и это сдерживает подъем цен на нефть", – резюмировал аналитик Axitrader Ltd Стивен Иннес.

Мировые цены на нефть взлетели из-за США

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

Летом обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

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