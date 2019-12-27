Мировые цены на нефть взлетели до новой отметки: аналитики объяснили скачок

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 27 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 68,01 доллара за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,1% – до 61,81 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,9% до 60,04 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла Maanimo

Стоимость сырья подскочила на данных о снижении запасов в США и на оптимизме относительно перспектив мировой экономики, передает "Интерфакс".

По данным Американского института нефти, коммерческие запасы на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными Министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

"Мы видим благоприятные статданные по экономике США, и это поддерживает покупательскую эйфорию на нефтяном рынке. Устойчивая тенденция к росту цен на нефть отмечается с октября, когда США и Китай впервые договорились заключить промежуточное соглашение, и в отсутствие серьезных рисков на горизонте динамика рынка определяется сохраняющимся оптимизмом", – заявил экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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