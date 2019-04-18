Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 18 апреля, в ходе азиатских торгов слабо повысились после снижения по итогам предыдущей сессии.

В частности, стоимость июньских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 71,63 доллара за баррель, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,18% – до 63,88 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Товарные запасы нефти в Соединенных Штатах на прошедшей неделе сократились на 1,4 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали их рост на 1,8 млн баррелей, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, запасы нефти в США снизились впервые за четыре недели.

Вместе с тем нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн баррелей в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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