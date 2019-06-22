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Мировые цены на нефть выросли: российское сырье подешевело

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Цены на нефть эталонных марок в субботу, 22 июня, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 65,35 доллара за баррель, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,31% – до 57,61 доллара за баррель.

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals упала на 0,1% до 60,36 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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