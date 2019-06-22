Мировые цены на нефть выросли: российское сырье подешевело

Цены на нефть эталонных марок в субботу, 22 июня, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 65,35 доллара за баррель, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,31% – до 57,61 доллара за баррель.

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,1% до 60,36 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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