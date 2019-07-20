Мировые цены на нефть выросли после захвата танкера в Иране

Цены на нефть эталонных марок в субботу, 20 июля, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,65 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,1% – до 55,90 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,9% до 59,33 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Рост стоимости нефти произошел на фоне сообщений о задержании в Иране нефтяного танкера. В частности, накануне Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер.

В правительстве Ирана заявили, что танкер занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям (каким именно, не указывается).

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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